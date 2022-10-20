В Анапе ночью произошел пожар в торговых рядах

Видео канала «Кубань 24»

Пожар произошел в ночь на 20 октября на Пионерском проспекте.

Сообщение о возгорании поступило в 21:14 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона. На место прибыли пожарные подразделения и установили, что произошло возгорание торговых павильонов. В 21:32 пожар локализовали на площади 300 кв. м, в 22:45 пожар полностью потушили.

В тушении пожара от МЧС России участвовали 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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