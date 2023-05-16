В Анапе незаконно вырубили деревья на 14 млн рублей

Преступление выявили во время проверки сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

По предварительным данным, во время проверки установили факт незаконной рубки зеленых насаждений в Анапе. Сумма ущерба, причиненного несанкционированной вырубкой деревьев, превысила 14 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки направили в УМВД России по Новороссийску. В полиции возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела природоохранная прокуратура взяла под контроль.

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