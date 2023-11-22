В Анапе нашли погибшим руководителя санатория «Юность»

Речь идет о 64-летнем Александре Богославском. Информация о его смерти появилась 22 ноября в местных СМИ.

Сообщается, что тело начальника санатория «Юность» обнаружили возле его дома на Пионерском проспекте. Предположительно, он погиб от выстрела в голову. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, пишет газета «Анапское Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», начальник санатория «Юность» МВД РФ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.

По данным следствия, руководитель санатория фиктивно устроил на работу не менее 110 человек с последующим оформлением на них отпусков без сохранения заработной платы.