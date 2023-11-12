Арестован начальник санатория МВД России «Юность» в Анапе

Начальник санатория «Юность» МВД РФ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.

По данным следствия, руководитель санатория фиктивно устроил на работу не менее 110 человек с последующим оформлением на них отпусков без сохранения заработной платы.

Таким образом с 2019 по 2022 годы в экономический департамент МВД предоставлялись завышенные сведения о количестве сотрудников. При этом санаторию выделялись деньги на фонд оплаты труда, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.

В санатории провели обыски, изъяли документацию и материалы, назначили бухгалтерскую экспертизу. Допрашиваются свидетели из числа сотрудников учреждения.

Руководитель санатория задержан, суд решил поместить его под стражу на время следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: суд арестовал главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина по делу о превышении полномочий.