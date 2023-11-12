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Арестован начальник санатория МВД России «Юность» в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/arestovan-nachalnik-sanatoriya-mvd-rossii-yunost-v-anape
Арестован начальник санатория МВД России «Юность» в Анапе
Фото t.me/kubansledcom

Начальник санатория «Юность» МВД РФ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.

По данным следствия, руководитель санатория фиктивно устроил на работу не менее 110 человек с последующим оформлением на них отпусков без сохранения заработной платы.

Таким образом с 2019 по 2022 годы в экономический департамент МВД предоставлялись завышенные сведения о количестве сотрудников. При этом санаторию выделялись деньги на фонд оплаты труда, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.

В санатории провели обыски, изъяли документацию и материалы, назначили бухгалтерскую экспертизу. Допрашиваются свидетели из числа сотрудников учреждения.

Руководитель санатория задержан, суд решил поместить его под стражу на время следствия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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