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В Анапе начали строить напорный канализационный коллектор

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-nachali-stroit-napornyj-kanalizatsionnyj-kollektor
В Анапе начали строить напорный канализационный коллектор
Фото пресс-службы администрации Анапы

Новый канализационный коллектор протяженностью почти 6 км построят от очистных сооружений до камеры гашения на Высоком берегу.

Сейчас в районе улицы Ленина начались подготовительные работы. Здесь обустроят строительный городок и площадки для хранения материалов. Уже определили точки ведения труб под будущим Императорским парком, трассой и дорожной развязкой.

Новый коллектор позволит увеличить пропускную способность существующего коллектора с 70 тыс. куб. м в сутки до 114 тыс. куб. м. Также появится резерв по водоотведению и уменьшатся риски возникновения аварий. Все работы планируют завершить к концу 2024 года.

Строительство нового коллектора входит в масштабный федеральный проект реконструкции и развития водопроводно-канализационного хозяйства курорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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