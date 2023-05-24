Кондратьев поручил построить новые очистные сооружения в поселке Саук-Дере Крымского района

С просьбой о содействии в строительстве очистных сооружений в поселке Саук-Дере к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву во время приема граждан обратилась жительница Крымского района.

По словам женщины, проблема с очистными сооружениями плохо влияет на экологию и мешает развиваться аграрному туризму. Вениамин Кондратьев отметил, что Саук-Дере — известное у поклонников аграрного туризма место, но одновременно с винодельнями необходимо развивать коммунальную и инженерную инфраструктуру.

«Современные очистные сооружения напрямую влияют на качество жизни, позволяют сохранять уникальную природу, которая также является визитной карточкой поселения. Вы подняли важный вопрос, и мы обязаны его решить», — сказал глава региона.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, действующие в Саук-Дере очистные сооружения возвели еще в 1961 году. Они изношены на 95%. Строительства новых очистных обойдется более чем в 160 млн рублей. Власти Крымского района уже подготовили проектно-сметную документацию и подали заявку на участие в подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

«В поселке живут 2 тыс. 185 человек, здесь же предоставляем участки многодетным семьям. Также надеемся, что с улучшением инфраструктуры развитие туризма в Саук-Дере получит второе дыхание», — сказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Губернатор Кубани поручил предусмотреть финансирование и до конца 2024 года завершить строительство очистных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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