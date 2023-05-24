Кондратьев: к ремонту Дворца культуры в Тихорецке необходимо приступить в этом году

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел личный прем граждан, в котором по видеосвязи приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов.

Жительница Тихорецка попросила Вениамина Кондратьева помочь в ремонте городского Дворца культуры. Зданию уже более 60 лет. Глава региона подчеркнул, что Дома культуры являются центрами притяжения небольших городов и станиц.

«Люди ходят туда общаться, отмечать праздники, дети занимаются в кружках и секциях, выступают на сцене с концертами. Так было всегда и важно сохранить эту традицию. Конечно, мы поможем в ремонте», — сказал губернатор.

По словам министра культуры Кубани Виктории Лапиной, в Тихорецком ДК необходимо капитально отремонтировать крышу, крыльцо, цоколь, подвал и коридор. По ее словам, муниципалитет подготовил проектно-сметную документацию, которая одобрена госэкспертизой.

«Стоимость работ превышает 72 млн рублей. Также нужно отремонтировать актовый зал, где проходят значимые для района мероприятия. Общая смета ремонта ДК — более 100 млн рублей», — сказала Виктория Лапина.

Вениамин Кондратьев поручил министру финансов края Александру Кнышову найти средства, чтобы начать ремонт Дворец культуры уже в этом году. Вопрос финансирования ремонта ДК решат в июне на сессии ЗСК, чтобы уже в этом году отремонтировать крышу, в следующем — остальное.

На Кубани каждый год по региональным программам и по нацпроекту ремонтируют учреждения культуры. В прошлом году привели в порядок 57 Домов культуры, в том числе 4 — по нацпроекту. В этом году отремонтируют 45 Домов культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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