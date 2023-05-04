Кондратьев поручил отремонтировать спортшколу при Доме культуры в Староминском районе

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 мая обсудил развитие социальной сферы Староминского района с активом муниципалитета.

Он отметил, что достижения экономики края должны отражаться на жизни людей в каждом муниципальном образовании. В 2022 году из краевого бюджета выделили почти 300 млн рублей на благоустройство и строительство в Староминском районе.

«Мы продолжим делать все, чтобы жизнь на селе по своему комфорту ничем не отличалась от городской», — сказал губернатор.

Участница местного танцевального коллектива Раиса Тремиля обратилась к главе региона с просьбой отремонтировать второй этаж Дома культуры и помещения спортивной школы при нем. Шесть лет назад по поручению Вениамина Кондратьева отремонтировали зрительный зал, кровлю, обновили коммуникации и благоустроили прилегающую территорию. По словам главы Кубани, завершить ремонт здания необходимо в 2024 году. Соответствующие поручения получили заместитель Игорь Галась и глава Староминского района Владимир Горб.

При краевой поддержке в муниципалитете ремонтируют еще один Дом культуры – в станице Канеловской. Всего в 2023 году в рамках 12 государственных программ муниципалитету предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил построить новый бассейн в Староминском районе.