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Кондратьев поручил отремонтировать спортшколу при Доме культуры в Староминском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-poruchil-otremontirovat-sportshkolu-pri-dome-kultury-v-starominskom-rajone
Кондратьев поручил отремонтировать спортшколу при Доме культуры в Староминском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 мая обсудил развитие социальной сферы Староминского района с активом муниципалитета.

Он отметил, что достижения экономики края должны отражаться на жизни людей в каждом муниципальном образовании. В 2022 году из краевого бюджета выделили почти 300 млн рублей на благоустройство и строительство в Староминском районе.

«Мы продолжим делать все, чтобы жизнь на селе по своему комфорту ничем не отличалась от городской», — сказал губернатор.

Участница местного танцевального коллектива Раиса Тремиля обратилась к главе региона с просьбой отремонтировать второй этаж Дома культуры и помещения спортивной школы при нем. Шесть лет назад по поручению Вениамина Кондратьева отремонтировали зрительный зал, кровлю, обновили коммуникации и благоустроили прилегающую территорию. По словам главы Кубани, завершить ремонт здания необходимо в 2024 году. Соответствующие поручения получили заместитель Игорь Галась и глава Староминского района Владимир Горб.

При краевой поддержке в муниципалитете ремонтируют еще один Дом культуры – в станице Канеловской. Всего в 2023 году в рамках 12 государственных программ муниципалитету предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил построить новый бассейн в Староминском районе.

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