Кондратьев поручил построить новый бассейн в Староминском районе

Объект должны ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщили главе края Вениамину Кондратьеву 4 мая в ходе его рабочей поездки в муниципалитет.

Школьники попросили губернатора построить в районе новый плавательный бассейн. Кондратьев пообещал реализовать их просьбу и поручил своему заместителю Сергею Власову держать вопрос на контроле.

«Спорт важен для развития здорового поколения. И мы обязательно построим плавательный бассейн. Вы живете в хорошем районе с глубокими традициями и должны гордиться своим муниципалитетом, добиваться успеха в жизни», — обратился глава Кубани к школьникам.

Уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство бассейна, выбрана подходящая площадка, и этим летом стартуют строительные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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