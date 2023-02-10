Спорткомплекс с бассейном впервые за 35 лет капитально отремонтировали в Тимашевске

Торжественная церемония открытия отремонтированного спорткомплекса прошла 10 февраля. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Александр Власов, министр физической культуры и спорта Кубани Серафим Тимченко.

Александр Власов отметил, что открытие спортивного комплекса с бассейном — долгожданное событие для жителей Тимашевска.

«Почти 3 тыс. спортсменов смогут тренироваться в современном комплексе. Спортивная инфраструктура будет и дальше развиваться. В городе планируют возвести плавательный бассейн на территории универсального спортивного комплекса «Олимп». Началось строительство центра единоборств, которое завершат уже в нынешнем году. Выделены средства на многофункциональную площадку в Днепровском сельском поселении», — сказал Власов.

Серафим Тимченко подчеркнул, что спортшкола Тимашевска является одной из самых крупнейших на Кубани.

«Обеспечение комфортных условий для ребят было необходимо, так как каждый год растет число занимающихся. С момента открытия по 2023 год общая численность выросла с 980 до 2 тыс. 921 человека. В спорткомплексе провели капитальный ремонт здания, фасада и коммуникаций, благоустроили территорию. Теперь здесь можно заниматься девятью видами спорта. Тренировочный процесс пройдет под руководством 41 тренера и 10 инструкторов», — сказал Тимченко.

Капитальный ремонт спорткомплекса впервые за 34 года начали в 2021 году. Финансирование проекта составило почти 84 млн рублей, в том числе почти 71 млн рублей направили по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

В спорткомплексе проходят тренировки по баскетболу, боксу, волейболу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, конному спорту, плаванию, рукопашному бою и футболу. Спортсмены из Тимашевска регулярно входят в состав сборных Кубани и России, являются неоднократными победителями и призерами соревнований регионального, всероссийского и международного уровней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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