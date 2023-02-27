В Анапе на заправке произошла массовая драка
Происшествия
27.02.2023 12:00
Инцидент произошел на АЗС «Роснефть» на улице Астраханской.
Видеозапись, на которой запечатлена потасовка, опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что в потасовке участвовали более 10 человек. О причинах конфликта не сообщается.
«Сообщений и заявлений по данному факту в дежурную часть ОМВД России по городу Анапе не поступало. По выявленной в интернете публикации назначено проведение проверки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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