Охранники подрались с посетителями ночного клуба в Новороссийска

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в ночном клубе «Философ» на улице Советов.

Очевидцы рассказали, что два посетителя случайно столкнулись на танцполе, и один из них уронил бокал с напитком. Охранники, заметив это, решили, что между мужчинами конфликт, и вмешались. Они, применив силу, выдворили посетителей. По словам свидетелей, охрана, не разобравшись в ситуации, начала «ломать» людей и выкидывать их из заведения.

Мужчины обратились в полицию. Сообщается, что владелец ночного клуба отказался предоставить пострадавшим запись с камер видеонаблюдения. По его словам, жесткий диск был неисправен, пишет «Наша газета» Новороссийск.

«Поданному факту материал зарегистрирован в УМВД России по Новороссийску. Назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего и дальнейшего принятия решения согласно действующего законодательства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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