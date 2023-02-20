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Двое парней избили сотрудника «Магнита», помешавшего им украсть сыр и масло в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-parnej-izbili-sotrudnika-magnita-pomeshavshego-im-ukrast-syr-i-maslo-v-sochi
Двое парней избили сотрудника «Магнита», помешавшего им украсть сыр и масло в Сочи
Фото из соцсетей

Инцидент произошел днем 19 февраля возле магазина сети «Магнит» на улице Голубые Дали в Адлерском районе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что двое молодых людей зашли в «Магнит», набрали почти полную корзину сыра и сливочного масла и попытались пронести товары мимо кассы. Это заметил один из сотрудников супермаркета и помешал им совершить кражу.

В ответ на это парни вытащили его на улицу и начали избивать. После драки сотрудника «Магнита» с травмами увезли в больницу на машине скорой помощи.

«В настоящее время по данному факту УВД по городу Сочи проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: охранники избили мужчину, попросившего открыть вторую кассу в «Магните» в Краснодаре. Инцидент произошел вечером 12 февраля возле гипермаркета «Магнит» в районе пересечения улиц Дзержинского и Лузана.

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