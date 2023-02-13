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Охранники избили мужчину, попросившего открыть вторую кассу в «Магните» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohranniki-izbili-muzhchinu-poprosivshego-otkryt-vtoruyu-kassu-v-magnite-v-krasnodare
Видео t.me/krasnodarkray1

Инцидент произошел вечером 12 февраля возле гипермаркета «Магнит» в районе пересечения улиц Дзержинского и Лузана.

Очевидец снял последствия конфликта на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что двое представителей ЧОП скрутили мужчину и положили его на землю. Он был сильно избит, под ним была лужа крови.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводится проверка на основании поступившего заявления от 38-летнего местного жителя о нанесении ему на улице Дзержинского телесных повреждений сотрудниками частного охранного предприятия», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Прибывший на место участковый уполномоченный полиции установил, что мужчина, находясь в гипермаркете, попросил администратора открыть для покупателей вторую кассу из-за большой очереди. Из-за этого между ним и сотрудником магазина произошла ссора. На место вызвали сотрудников ЧОП.

Покупатель начал ругаться с прибывшими на место охранниками. Они вышли на улицу, и там между ними произошла потасовка. Охранники нанесли мужчине телесные повреждения.

После этого инцидента представители гипермаркета «Магнит» подали заявление на избитого мужчину о краже. По их данным, он украл из магазина лепешку за 36 рублей. По данному факту также проводят проверку.

Читайте также: пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи возле ночного клуба в Краснодаре. Инцидент произошел 11 февраля около 4:00 на улице Красноармейской. В результате происшествия медик получил серьезные травмы.

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