Охранники избили мужчину, попросившего открыть вторую кассу в «Магните» в Краснодаре
Инцидент произошел вечером 12 февраля возле гипермаркета «Магнит» в районе пересечения улиц Дзержинского и Лузана.
Очевидец снял последствия конфликта на видео и выложил в соцсети. На кадрах видно, что двое представителей ЧОП скрутили мужчину и положили его на землю. Он был сильно избит, под ним была лужа крови.
«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции проводится проверка на основании поступившего заявления от 38-летнего местного жителя о нанесении ему на улице Дзержинского телесных повреждений сотрудниками частного охранного предприятия», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Прибывший на место участковый уполномоченный полиции установил, что мужчина, находясь в гипермаркете, попросил администратора открыть для покупателей вторую кассу из-за большой очереди. Из-за этого между ним и сотрудником магазина произошла ссора. На место вызвали сотрудников ЧОП.
Покупатель начал ругаться с прибывшими на место охранниками. Они вышли на улицу, и там между ними произошла потасовка. Охранники нанесли мужчине телесные повреждения.
После этого инцидента представители гипермаркета «Магнит» подали заявление на избитого мужчину о краже. По их данным, он украл из магазина лепешку за 36 рублей. По данному факту также проводят проверку.
Читайте также: пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи возле ночного клуба в Краснодаре. Инцидент произошел 11 февраля около 4:00 на улице Красноармейской. В результате происшествия медик получил серьезные травмы.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М