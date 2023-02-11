Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи возле ночного клуба в Краснодаре
Инцидент произошел 11 февраля около 4:00. В результате происшествия медик получил серьезные травмы.
Дежурному службы «103» поступила информация, что возле ночного клуба лежит человек без сознания. Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи. Медики не обнаружили пострадавшего и начали спрашивать о нем находившихся рядом людей.
В этот момент на фельдшера напал 30-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил медика кулаками по лицу, нанеся ему сотрясение головного мозга и глубокое рассечение над левым глазом.
Находившиеся рядом сотрудники полиции задержали хулигана. Фельдшера с травмами доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии, сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.
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