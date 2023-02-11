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Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи возле ночного клуба в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-izbil-feldshera-skoroj-pomoshhi-vozle-nochnogo-kluba-v-krasnodare
Пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи возле ночного клуба в Краснодаре
Фото ККБСМП

Инцидент произошел 11 февраля около 4:00. В результате происшествия медик получил серьезные травмы.

Дежурному службы «103» поступила информация, что возле ночного клуба лежит человек без сознания. Вскоре на место прибыла бригада скорой помощи. Медики не обнаружили пострадавшего и начали спрашивать о нем находившихся рядом людей.

В этот момент на фельдшера напал 30-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил медика кулаками по лицу, нанеся ему сотрясение головного мозга и глубокое рассечение над левым глазом.

Находившиеся рядом сотрудники полиции задержали хулигана. Фельдшера с травмами доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии, сообщает пресс-служба Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

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