В Анапе на улице Тургенева фонтаном искрила линия электропередачи
Происшествия
10.08.2022 08:02
Об инциденте вечером 9 августа местные жители сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, провода сначала заискрили, а потом загорелись. На место происшествия выехали пожарная и аварийная службы.
Обошлось без серьезных последствий и пострадавших. Поврежденную линию оперативно погасили и заменили.
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