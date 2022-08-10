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В Анапе на улице Тургенева фонтаном искрила линия электропередачи

Происшествия
10.08.2022 08:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-ulitse-turgeneva-fontanom-iskrila-liniya-elektroperedachi
В Анапе на улице Тургенева фонтаном искрила линия электропередачи

Об инциденте вечером 9 августа местные жители сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, провода сначала заискрили, а потом загорелись. На место происшествия выехали пожарная и аварийная службы.

Обошлось без серьезных последствий и пострадавших. Поврежденную линию оперативно погасили и заменили.

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