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В Анапе на Театральной площади установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио

Общество
17.11.2022 21:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-teatralnoj-ploshhadi-ustanovyat-stsenu-s-led-ekranom-amfiteatr-i-zonu-patio
В Анапе на Театральной площади установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио
Фото t.me/anapaofficial

Дизайн-проект анапской Театральной площади победил на конкурсе в категории «Малые города» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Одно из главных общественных пространств города-курорта ждет масштабная реконструкция. Там появятся функциональные зоны, тематические экспозиции и архитектурные формы.

Так, для проведения мероприятий на Театральной площади обустроят сцену с LED-экраном. Создадут амфитеатр, плоскостной фонтан, навесы для отдыха и зону патио. Для озеленения территории используют платаны, ели, миндали и гибискус. Также предусмотрели новую систему освещения.

Начать благоустройство Театральной площади планируют в феврале 2023 года, а закончить в 2024 году. Сейчас специалисты завершают разработку проекта. Уже начаты подготовительные работы — выполнили тестовую укладку плитки и подобрали материалы для мощения площади, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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