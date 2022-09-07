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В Анапе на реконструкцию очистных сооружений направят 16,5 млрд рублей

Экономика
07.09.2022 20:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-rekonstruktsiyu-ochistnyh-sooruzhenij-napravyat-16-5-mlrd-rublej
В Анапе на реконструкцию очистных сооружений направят 16,5 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Анапы

Об этом 7 сентября сообщил мэр курорта Василий Швец. Глава Анапы отметил, что оборудование для водоснабжения и водоотведения в городе технически и морально устарело и нуждается в модернизации.

Благодаря инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева из федерального бюджета Кубань получит 65 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Из них 16,5 млрд рублей направят на модернизацию очистных сооружений в Анапе.

В курортном городе планируют провести реконструкцию центральных очистных сооружений и построить новую главную канализационную насосную станцию. Кроме того, в планах строительство новых очистных с глубоководным выпуском очищенных сточных вод в станице Благовещенской. А также проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС в селе Сукко с перекачкой сточных вод на городские очистные, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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