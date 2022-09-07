В Анапе на реконструкцию очистных сооружений направят 16,5 млрд рублей
Об этом 7 сентября сообщил мэр курорта Василий Швец. Глава Анапы отметил, что оборудование для водоснабжения и водоотведения в городе технически и морально устарело и нуждается в модернизации.
Благодаря инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева из федерального бюджета Кубань получит 65 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Из них 16,5 млрд рублей направят на модернизацию очистных сооружений в Анапе.
В курортном городе планируют провести реконструкцию центральных очистных сооружений и построить новую главную канализационную насосную станцию. Кроме того, в планах строительство новых очистных с глубоководным выпуском очищенных сточных вод в станице Благовещенской. А также проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС в селе Сукко с перекачкой сточных вод на городские очистные, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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