В Анапе на избирательный участок проголосовать пришел Песковик
Политика
11.09.2022 13:09
«Южный брат Снеговика» решил прийти на выборы в третий день голосования – 11 сентября. Он посетил избирательный участок в школе № 2.
«На избирательный участок пришел необычный избиратель – популярный анапский персонаж Песковик, южный брат Снеговика. В его роли выступила специалист АНО «Анапа» Полина Мищенко, которая рассказала, что проявляет гражданскую активность на всех избирательных кампаниях», — рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.
Прийти на участок в костюме Песковика женщина решила, чтобы поднять настроение всем голосующим и членам УИК.
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