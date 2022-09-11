В Анапе на избирательный участок проголосовать пришел Песковик

Фото пресс-службы мэрии Анапы

«Южный брат Снеговика» решил прийти на выборы в третий день голосования – 11 сентября. Он посетил избирательный участок в школе № 2.

«На избирательный участок пришел необычный избиратель – популярный анапский персонаж Песковик, южный брат Снеговика. В его роли выступила специалист АНО «Анапа» Полина Мищенко, которая рассказала, что проявляет гражданскую активность на всех избирательных кампаниях», — рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Прийти на участок в костюме Песковика женщина решила, чтобы поднять настроение всем голосующим и членам УИК.

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