В Анапе на 9,5 лет посадили приезжего, который ранил ножом местного жителя и требовал пароль от телефона

Анапский районный суд в июле вынес приговор в отношении 33-летнего жителя Камчатского края, которого обвиняли в разбое, краже и покушении на убийство.

По данным следствия, в июне 2022 года мужчина жил в Анапе и познакомился с 35-летним местным жителем. Новый знакомый пригласил злоумышленника в гости в свой дом на улице Морской в хуторе Усатова Балка.

Мужчины вместе выписали, во время застолья гость узнал, что у хозяина дома на счету лежат 720 тыс. рублей. Когда приятель отвернулся, злоумышленник 6 раз ударил его в шею ножом, забрал телефон, начал угрожать убийством и требовал пароль от приложения банка. Хозяин дома не подавал признаков жизни, поэтому нападавший решил, что тот умер, забрал его велосипед и телефон и скрылся. Ущерб превысил 41 тыс. рублей.

Пострадавший пришел в себя попросил о помощи, его жизнь спасли. Подозреваемый успел продать часть похищенного, вскоре его задержали. Во время следствия он признал вину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд назначил обвиняемому 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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