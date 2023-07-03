Невзлюбила участкового: пенсионерка наняла киллера для полицейского в Краснодаре

Местная жительница подозревается в организации приготовления к убийству сотрудника полиции по найму.

По версии следствия, 81-летняя женщина решила организовать убийство оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции из-за личной неприязни. Чтобы реализовать задуманное, она начала просить своих ранее судимых знакомых помочь ей в поисках исполнителей.

О планах женщины узнали в полиции. Совершить преступление согласились подставные исполнители, среди которых был сотрудник правоохранительных органов. За убийство пенсионерка пообещала «исполнителям» вознаграждение в 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Женщина сообщила им адрес, по которому живет полицейский, и составила схему проезда к его дому. Убить мужчину женщина поручила в районе его же дома. «Исполнители» 5 мая предоставили женщине доказательства — фотографии, на которых была запечатлена инсценировка.

Однако пенсионерка решила сама убедиться, что полицейский мертв — 25 мая она пришла на место его работы, и узнала, что мужчины нет на рабочем месте. На следующий день она перевела «исполнителям» часть вознаграждения — 25 тыс. рублей.

Пенсионерку задержали и заключили под стражу. В ее отношении также возбудили уголовные дела за угрозу убийством и незаконный оборот оружия — выяснили, что ранее она угрожала обрезом врача скорой помощи.

В квартире женщины нашли и изъяли обрез и боеприпасы, ножи, а также более 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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