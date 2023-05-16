Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Четверо мужчин планировали сжечь полицейского в автомобиле в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-muzhchin-planirovali-szhech-politsejskogo-v-avtomobile-v-anape
Видео t.me/mvd_23

Заказное убийство сотрудника полиции предотвратили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с коллегами из ЦПЭ краевого управления МВД.

По версии следствия, четверо жителей Анапы решили убить участкового полиции, которые ранее неоднократно привлекал их к ответственности за нарушения закона. Они планировали сжечь правоохранителя в его автомобиле и подыскивали исполнителя для убийства.

Для задержания преступников, полицейские взяли на себя роль «киллеров» и откликнулись на предложение мужчин. Заказчики убийства передали им канистру с зажигательной смесью, балаклавы и рассказали по каким маршрутам передвигается жертва.

Полицейские инсценировали убийство участкового — они подожгли автомобиль и сняли это на камеру. Заказчиков убийство задержали при передаче фотографий. На них завели уголовное дело за организацию убийства и подготовку к преступлению, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Подозреваемые в организации убийства полицейского ранее создали в Анапе преступную организацию для совершения преступлений. Для реализации преступлений они начали искать исполнителей. Вся их деятельность находилась под контролем правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: четверых экстремистов подозревают в попытке заказать убийство пристава в Анапе. В 2021 году они создали преступную организацию «Профсоюз СССР», которая может иметь отношение к «Гражданам СССР»*, последователи которой считают, что живут в Советском Союзе, и Россия не суверенное государство.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях