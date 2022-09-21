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В Анапе на 6 лет посадили парня, избившего во время дорожного конфликта водителя и пассажира

Происшествия
21.09.2022 20:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-6-let-posadili-parnya-izbivshego-vo-vremya-dorozhnogo-konflikta-voditelya-i-passazhira
В Анапе на 6 лет посадили парня, избившего во время дорожного конфликта водителя и пассажира
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя села Юровка, который во время дорожного конфликта причинил водителю автомобиля и его пассажиру тяжкие телесные повреждения.

По данным следствия, вечером 16 августа 2021 года парень ехал в качестве пассажира в автомобиле Kia, водитель которого дважды подрезал Suzuki, которым управлял 37-летний водитель. Suzuki остановился и его водитель попытался разобраться в ситуации, пассажир Kia ударил его кулаком в лицо. От удара водитель упал на землю, нападавший нанес ему несколько ударов острым предметом, а затем напал на пассажира Suzuki, который пытался остановить конфликт. В результате водитель и пассажир получили тяжкие травмы.

Во время расследования установили, что злоумышленник в Анапе через магазины разменял 13 фальшивых пятитысячных купюр, которые купил в Крыму.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокураты Краснодарского края.

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