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В Анапе мужчины в камуфляжной форме избили водителя на дороге

Происшествия
12.09.2022 11:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-muzhchiny-v-kamuflyazhnoj-forme-izbili-voditelya-na-doroge
Фото t.me/pva_anapa

Инцидент произошел в сентябре на Пионерском проспекте. Одного из участников нападения задержали.

Видеозапись, на которой запечатлен дорожный конфликт, опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как из автомобиля марка ВАЗ выходят четверо мужчин в камуфляжной форме и в бронежилетах. Трое из них вытягивают из попутной иномарки, которая ехала сзади, водителя и начинают его избивать руками и ногами. После этого злоумышленники сели в автомобиль с номером региона Карачаево-Черкесской Республики и уехали.

«В настоящее время участники конфликта установлены, с ними работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Агрессивного местного жителя, фигурировавшего в видео, задержали сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД и доставили в отдел полиции. По итогам проверки дадут правовую оценку произошедшему и примут процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

Читайте также: на дороге в Анапе спор водителей о главной дороге едва не закончился поножовщиной.

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