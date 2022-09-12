В Анапе мужчины в камуфляжной форме избили водителя на дороге
Инцидент произошел в сентябре на Пионерском проспекте. Одного из участников нападения задержали.
Видеозапись, на которой запечатлен дорожный конфликт, опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как из автомобиля марка ВАЗ выходят четверо мужчин в камуфляжной форме и в бронежилетах. Трое из них вытягивают из попутной иномарки, которая ехала сзади, водителя и начинают его избивать руками и ногами. После этого злоумышленники сели в автомобиль с номером региона Карачаево-Черкесской Республики и уехали.
«В настоящее время участники конфликта установлены, с ними работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Агрессивного местного жителя, фигурировавшего в видео, задержали сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД и доставили в отдел полиции. По итогам проверки дадут правовую оценку произошедшему и примут процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.
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