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На дороге в Анапе спор водителей о главной дороге едва не закончился поножовщиной

Происшествия
16.08.2022 20:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-vo-vremya-dorozhnogo-konflikta-odin-iz-voditelej-pytalsya-ugrozhat-opponentam-nozhom
На дороге в Анапе спор водителей о главной дороге едва не закончился поножовщиной
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Полиция Анапы начала проводить проверку по факту дорожного конфликта, о котором 16 августа сообщили в соцсетях местные жители.

По словам очевидцев в соцсетях, инцидент произошел 15 августа на улице Ленина. Один автомобиль ехал по главной дороге, второй выехал со стороны улицы Крылова. По свидетельству участников инцидента, водитель второго автомобиля нарушил правила и проехал на красный свет. После он начал сигналить, чтобы женщина-водитель вышла из машины.

Началась словесная перепалка, за девушку вступился мужчина. По словам участницы инцидента, агрессивный водитель угрожал ножом и убрал его в карман только после того, как она начала снимать перепалку на видео.

«В настоящее время участники конфликта установлены. Управлявшего автомобилем Lada Granta 25-летнего жителя станицы Анапской задержали сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции Анапы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение, сотрудники полиции дадут правовую оценку произошедшему», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.

Читайте также: в Анапе во время дорожного конфликта водитель прокатил обидчика на капоте и уехал.

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