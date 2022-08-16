На дороге в Анапе спор водителей о главной дороге едва не закончился поножовщиной
Полиция Анапы начала проводить проверку по факту дорожного конфликта, о котором 16 августа сообщили в соцсетях местные жители.
По словам очевидцев в соцсетях, инцидент произошел 15 августа на улице Ленина. Один автомобиль ехал по главной дороге, второй выехал со стороны улицы Крылова. По свидетельству участников инцидента, водитель второго автомобиля нарушил правила и проехал на красный свет. После он начал сигналить, чтобы женщина-водитель вышла из машины.
Началась словесная перепалка, за девушку вступился мужчина. По словам участницы инцидента, агрессивный водитель угрожал ножом и убрал его в карман только после того, как она начала снимать перепалку на видео.
«В настоящее время участники конфликта установлены. Управлявшего автомобилем Lada Granta 25-летнего жителя станицы Анапской задержали сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции Анапы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение, сотрудники полиции дадут правовую оценку произошедшему», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе в Telegram.
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