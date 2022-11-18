В Анапе мужчина застрелился в собственном автомобиле
Это произошло вечером 17 ноября на улице Некрасова в Анапе.
О случившемся стало известно из соцсетей. По словам очевидцев, мужчина поссорился с супругой, после чего сел в свою машину и застрелился. На место прибыли правоохранители и бригада медиков. Тело осмотрели и обнаружили огнестрельное ранение.
«По факту гибели местного жителя территориальный следственный отделом СКР по краю проводит доследственную проверку. Следователь проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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