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В Анапе мужчина застрелился в собственном автомобиле

Происшествия
18.11.2022 14:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-muzhchina-zastrelilsya-v-sobstvennom-avtomobile
В Анапе мужчина застрелился в собственном автомобиле

Это произошло вечером 17 ноября на улице Некрасова в Анапе.

О случившемся стало известно из соцсетей. По словам очевидцев, мужчина поссорился с супругой, после чего сел в свою машину и застрелился. На место прибыли правоохранители и бригада медиков. Тело осмотрели и обнаружили огнестрельное ранение.

«По факту гибели местного жителя территориальный следственный отделом СКР по краю проводит доследственную проверку. Следователь проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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