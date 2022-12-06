В Анапе мужчина развел костер в уличном туалете, чтобы согреться, и погиб от отравления дымом
Инцидент произошел 5 декабря в общественном туалете.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они предположили, что мужчина скончался от передозировки наркотиков.
«По данному факту в следственном отделе по Анапе проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и выполняются другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет приято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Источник в правоохранительных органах сообщил интернет-порталу «Кубань 24», что мужчина в туалете развел огонь, чтобы согреться. Он отравился продуктами горения.
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