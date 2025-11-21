В Анапе мужчина на самокате пытался ограбить прохожего, угрожая пистолетом

Нападавший пытался отобрать ценные вещи неизвестного мужчины, однако жертва дала отпор.

Момент неудачного ограбления попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник на самокате нападает на прохожего, угрожая предметом, похожим на пистолет.

Он вымогал у мужчины деньги и ценные вещи, но в ответ жертва попыталась отобрать у нападавшего «оружие». Ничего не украв, злоумышленник скрылся.

Подозреваемого в вооруженном разбое задержали сотрудники полиции в Анапе по месту его жительства. Им оказался 25-летний житель хутора Воскресенского.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: подростки устроили драку на дороге в Новороссийске, полиция проводит проверку.

Подпишись, здесь всегда интересно.