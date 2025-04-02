В Анапе местные жители потратили четыре дня на спасение котенка

Каким-то образом котенок оказался в узких углублениях стены Центрального рынка. Он был сильно истощен и едва подавал признаки жизни.

Неравнодушные люди старались покормить малыша, спуская ему еду и воду на веревке. Горожане также откликнулись на призыв в местных соцсетях помочь котенку.

По словам очевидцев, проем, через который пытались достать животное, был очень узким — всего 5–6 см. Усложняло процесс еще и то, что котенок находился на глубине порядка 4 м. Пытаясь помощь, люди использовали сети, фонари, разные уловки, даже приманивали растерянного котенка на колбасу.

В итоге 2 апреля около 3:30 животное вызволили с помощи веревки, правильных узлов и точного броска. К своим новым хозяевам котенок отправился с солидным запасом корма.

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