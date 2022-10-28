Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе медики обследуют прибывших из Херсонской и Запорожской областей

Общество
28.10.2022 16:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-mediki-obsleduyut-pribyvshih-iz-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastej
В Анапе медики обследуют прибывших из Херсонской и Запорожской областей
Фото vk.com/minzdravkubani

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, мобильный центр скрининговой диагностики отправился в Анапу для обследования эвакуированных жителей из новых регионов РФ.

В настоящее время более 8 тыс. человек находятся в 16 анапских здравницах.

Исполняющий обязанности главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров сообщил, что диагностика позволяет определить факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

«Наши специалисты готовы принять всех желающих и будут работать в Анапе столько, сколько потребуется для обследования эвакуированных», — сказал Сахаров.

В передвижном медкомплексе пациентам пройдут обследования и получат консультацию терапевта.

Кроме того, все посетители получают информационные буклеты и листовки по профилактике хронических и инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: краснодарские психологи помогают участникам спецоперации и жителям новых территорий РФ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Кабмин проработает вопрос строительства единой дороги между Архызом и Сочи
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Курорт «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 3 млн туристов в год
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях