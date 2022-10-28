В Анапе медики обследуют прибывших из Херсонской и Запорожской областей

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По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, мобильный центр скрининговой диагностики отправился в Анапу для обследования эвакуированных жителей из новых регионов РФ.

В настоящее время более 8 тыс. человек находятся в 16 анапских здравницах.

Исполняющий обязанности главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров сообщил, что диагностика позволяет определить факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

«Наши специалисты готовы принять всех желающих и будут работать в Анапе столько, сколько потребуется для обследования эвакуированных», — сказал Сахаров.

В передвижном медкомплексе пациентам пройдут обследования и получат консультацию терапевта.

Кроме того, все посетители получают информационные буклеты и листовки по профилактике хронических и инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

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