В Анапе медали получат многодетные семьи, прожившие в браке минимум 20 лет

Медаль «Крепкая семья» учредили на 5- й сессии Совета города-курорта 10 декабря.

Награду планируется вручать семьям, в которых супруги находятся в законном браке минимум 20 лет и успешно воспитали пятерых и более детей.

Кроме того, семьи не менее пяти лет должны быть постоянно зарегистрированы на территории Анапы. Получать награду они будут в День кубанской семьи, который отмечается каждое третье воскресенье сентября, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

