В Анапе МЧС проводит акцию по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Первым на этот призыв откликнулся коллектив школы № 6 — и педагоги, и ученики. Они собрали 130 коробок с теплыми вещами, средствами гигиены, сухпайком и медикаментами.

«Получилось так, что собрали очень много. Желающие помочь есть. Они и дальше хотят помогать нашим ребятам», — сказал начальник пожарно-спасательного отряда № 11 ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Родин.

В каждую коробку положили рисунки и письма школьников с искренними словами поддержки в адрес воинов. Собранные наборы уже передали в распределительный пункт.

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