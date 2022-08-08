В Анапе локомотив протаранил выехавший на ж/д переезд грузовик, его водитель погиб
Происшествия
08.08.2022 20:51
Авария произошла 8 августа в 18:15 на железнодорожном переезде однопутного участка между станциями Гостагаевская и Юровский.
По предварительным данным, водитель грузика выехал на ж/д переезд перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Произошло столкновение, в результате которого водитель грузовика погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.
В результате ДТП поезд № 389 Анапа — Минск задержался на 1 час. Со станции Анапа выехал вспомогательный локомотив.
В 19:40 движение поездов на участке пути восстановили.
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