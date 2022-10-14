В Анапе Кондратьев и Табельский встретились с жителями Запорожской и Херсонской областей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Сергей Табельский 14 октября посетили пансионаты и отели, в которые заселились вынужденно покинувшие свои дома жители Запорожской и Херсонской областей.

В трех здравницах Анапы размещены 1,2 тыс. человек, среди них около 700 детей. Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань готова принять столько людей, сколько будет необходимо. По словам губернатора, самое главное, что люди находятся в безопасности.

«Окажем всю необходимую поддержку. Будем работать с каждой семьей, предлагать людям работу исходя из их квалификации. А дальше вам принимать решение — оставаться на Кубани или вернуться обратно, когда это позволит ситуация», — сказал глава региона.

Жители Херсонской и Запорожской областей задавали вопросы о получении гражданства, поиске работы, покупке жилья и устройства детей в детсады и школы.

Вениамин Кондратьев сообщил о том, что для тех, кто решит остаться жить на Кубани, окажут помощь с документами и оформлением детей в образовательные учреждения.

Сергей Табельский отметил, что сотрудники прокуратуры помогут в решении любых вопросов и примут все обращения.

Мэр Анапы Василий Швец сообщил, что для оперативного решения вопросов жителей Херсонской и Запорожской областей каждый день в пансионате будет находиться сотрудник мэрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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