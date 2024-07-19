В Анапе изъяли около 2 тонн нелегального алкоголя

В городе-курорте пресекли незаконное производство контрафактного алкоголя.

В ангаре на своей ферме 68-летний местный житель изготавливал кустарным способом вино, чачу, коньяк, водку и текилу для продажи. Вся продукция была поддельной.

Из незаконного оборота изъяли порядка 2 тонн нелегального алкоголя, сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Анапе.

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Согласно документу, с 1 марта 2025 года объекты общепита, работающие в многоквартирных домах и не имеющие лицензии на продажу алкоголя, смогут реализовывать спиртные напитки только с 8:00 до 23:00.