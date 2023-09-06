В Анапе из-за сильного ветра запретили плавать в море на надувных матрасах

Власти Анапы 6 сентября ввели запрет на использование надувных плавсредств и катамаранов в море в связи с усилением ветра.

«В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра купание в море на надувных плавательных средствах и катамаранах запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города-курорта.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября в крае будет дуть ветер восточной четверти 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. На Черноморском побережье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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