В Анапе из-за ремонта ограничат движение на железнодорожном переезде
Общество
13.09.2023 19:21
Ремонтные работы проведут 14 и 15 сентября на железнодорожном переезде перегона Варениковская — Юровский на 57-м километре трассы Крымск — Джигинка.
В связи с этим с 22:00 до 1:00 проезд через железнодорожный переезд будет частично ограничено. На время работ на переезде введут реверс для машин.
Чтобы избежать возникновения пробок, на месте будет работать регулировщик, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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