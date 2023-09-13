В Анапе из-за ремонта ограничат движение на железнодорожном переезде

Ремонтные работы проведут 14 и 15 сентября на железнодорожном переезде перегона Варениковская — Юровский на 57-м километре трассы Крымск — Джигинка.

В связи с этим с 22:00 до 1:00 проезд через железнодорожный переезд будет частично ограничено. На время работ на переезде введут реверс для машин.

Чтобы избежать возникновения пробок, на месте будет работать регулировщик, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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