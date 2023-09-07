В мэрии Краснодара рассказали, когда начнут ремонтировать Тургеневский мост

В ближайшее время на Тургеневском мосту проведут ямочный ремонт.

По данным мэрии Краснодара, проект ремонта Тургеневского моста уже готов. Однако конкретные сроки названы не были. В администрации столицы Кубани отметили, что работы начнутся при доведении финансирования на выполнение работ.

«Но его реализация — дорогостоящая. На время проведения работ его не будут закрывать, а будут ограничивать движение транспорта по двум полосам поочередно», — подчеркнули в мэрии.

В ноябре прошлого года заместитель главы Краснодара Владимир Архипов сообщил о том, что реконструкция Тургеневского моста оценивается в 500 млн рублей. С учетом индексации стоимость реконструкции может увеличиться на 100 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последний большой ремонт Тургеневского моста был в 2018 году. То были внеплановые работы, пришлось менять температурные швы. Иначе транспорт мог повредить несущие конструкции. В августе 2022 года там провели ямочный ремонт. Более серьезную реконструкцию уже несколько раз переносили. По приблизительным оценкам, на ремонт Тургеневского моста потребуется около 400 млн рублей. Реконструкция продлится порядка 15 месяцев.