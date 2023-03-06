В Анапе из-за ремонта на электросетях не будет света у жителей нескольких улиц в четырех населенных пунктах

По данным «Россети-Кубань», подача электроэнергии будет ограничена 6 марта в связи с проведением ремонтных работ.

С 10:00 до 17:00 будет ограничено электроснабжение на улице Южной и в переулке Горном в хуторе Большой Разнокол, на улице Садовой в селе Юровка, на улицах Набережной и Горького в станице Анапской.

Также будет ограничена подача электроэнергии на улицах Новой, Молодежной и Мира в селе Джигинка, сообщает Муниципальный центр управления Анапы в Telegram.

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