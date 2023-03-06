В Анапе из-за ремонта на электросетях не будет света у жителей нескольких улиц в четырех населенных пунктах
Происшествия
06.03.2023 10:09
По данным «Россети-Кубань», подача электроэнергии будет ограничена 6 марта в связи с проведением ремонтных работ.
С 10:00 до 17:00 будет ограничено электроснабжение на улице Южной и в переулке Горном в хуторе Большой Разнокол, на улице Садовой в селе Юровка, на улицах Набережной и Горького в станице Анапской.
Также будет ограничена подача электроэнергии на улицах Новой, Молодежной и Мира в селе Джигинка, сообщает Муниципальный центр управления Анапы в Telegram.
Читайте также: из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края.
Популярные новости
- Квартира горела ночью на первом этаже многоэтажки в Краснодаре
- Выходит в самостоятельный рейс: первая в РФ женщина-машинист поведет поезд Томск — Адлер
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
- В этом году на цветы в 8 Марта жители Краснодара готовы потратить 3 тыс. рублей
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
- В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар