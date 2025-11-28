В Анапе из-за опасности БПЛА установят защитные пленки на окнах детских садов

Сотрудники мэрии и силовых структур приняли решение обезопасить социальные объекты, в первую очередь, школы и детские сады, из-за атак беспилотников.

Чтобы при взрывах не разлетались осколки, на окна решили установить прозрачную пленку.

«Прозрачная пленка способна удержать массу стеклопакета при возможной атаке БПЛА, что значительно сократит вероятность повреждений от осколков», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сначала окна решили защитить в учреждениях, которые находятся возле стратегически важных промышленных объектов и инженерной инфраструктуры. Прочную пленку формата 400 микрометров установили в Супсехе: в школе № 11 и детском саду № 32. Оконные рамы разобрали, а края пленки поместили внутрь конструкции стеклопакета. Позже таким способом обклеят окна во всех школах и детских садах города.

