В Анапе из-за аварии на ЛЭП без света остались 4,3 тыс. человек
Происшествия
23.08.2022 17:01
Аварийное отключение электроэнергии произошло 23 августа около 16:00 в микрорайоне Алексеевском.
В результате аварийного отключение высоковольтной линии Дм-44 без света остались 4 тыс. 300 человек. На место выехала ремонтная бригада, которая выяснит причины аварийного отключения.
К работам по восстановлению электроснабжения приступят в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.
По данным «НЭСК-электросети», света нет у жителей улиц Родниковой, Набережной, Абрикосовой, Станичной, Ленинградской, Спортивной, Космонавтов, Суворова, Славянской, Горького, Дальневосточной, Северной и других. Ориентировочное время восстановление энергоснабжения — 20:00.
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