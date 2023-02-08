В Анапе инспекторы ГИБДД помогли женщине-водителю выбраться из застрявшей в кювете иномарки
Происшествия
08.02.2023 12:18
Авария произошла 8 февраля в 8:00 на трассе Крымск — Джигинка.
По предварительным данным, женщина на заснеженной дороге не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет. Самостоятельно водитель не смогла справится с ситуацией.
На помощь пришли очевидцы и сотрудники ГИБДД. Автомобиль отбуксировали на проезжую часть. В это время женщина грелась в патрульном автомобиле, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю в Telegram.
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