В Анапе инспекторы ГИБДД помогли женщине-водителю выбраться из застрявшей в кювете иномарки

Авария произошла 8 февраля в 8:00 на трассе Крымск — Джигинка.

По предварительным данным, женщина на заснеженной дороге не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет. Самостоятельно водитель не смогла справится с ситуацией.

На помощь пришли очевидцы и сотрудники ГИБДД. Автомобиль отбуксировали на проезжую часть. В это время женщина грелась в патрульном автомобиле, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю в Telegram.

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