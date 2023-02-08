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В Анапе инспекторы ГИБДД помогли женщине-водителю выбраться из застрявшей в кювете иномарки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-inspektory-gibdd-pomogli-zhenshhine-voditelyu-vybratsya-iz-zastryavshej-v-kyuvete-inomarki
В Анапе инспекторы ГИБДД помогли женщине-водителю выбраться из застрявшей в кювете иномарки
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 8 февраля в 8:00 на трассе Крымск — Джигинка.

По предварительным данным, женщина на заснеженной дороге не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет. Самостоятельно водитель не смогла справится с ситуацией.

На помощь пришли очевидцы и сотрудники ГИБДД. Автомобиль отбуксировали на проезжую часть. В это время женщина грелась в патрульном автомобиле, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю в Telegram.

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