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В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу

Происшествия
19.08.2022 11:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-inomarka-sbila-nasmert-6-letnyuyu-devochku-kotoraya-vybezhala-na-dorogu
В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу
Фото отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 18 августа около 19:00 на улице Прибрежной в станице Благовещенской.

По предварительным данным, 33-летняя жительница Москвы ухала за рулем Kia Rio наехала 6-летнею девочку, которую за руку вели родители — жители Рязанской области. Неожиданно девочка вырвалась и побежала через дорогу. В результате ДТП ребенок погиб до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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