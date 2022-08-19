В Анапе иномарка сбила насмерть 6-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу

Фото отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 18 августа около 19:00 на улице Прибрежной в станице Благовещенской.

По предварительным данным, 33-летняя жительница Москвы ухала за рулем Kia Rio наехала 6-летнею девочку, которую за руку вели родители — жители Рязанской области. Неожиданно девочка вырвалась и побежала через дорогу. В результате ДТП ребенок погиб до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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