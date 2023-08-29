В Анапе иномарка сбила мотоцикл с двумя подростками

Авария произошла 28 августа около 21:00 на дороге Анапа — Сукко.

По предварительным данным, 35-летний водитель ехал за рулем Nissan Serena и при повороте налево столкнулся с мотоциклом GR-2 под управлением 17-летнего подростка. На мотоцикле также ехала 16-летняя девушка.

В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами госпитализировали, девушке назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы по факту ДТП направят на комиссию по делам несовершеннолетних. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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