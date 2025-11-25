В Анапе иномарка после заноса влетела во встречную машину с беременной женщиной

Авария произошла вечером 24 ноября на улице Владимирской города-курорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Megane превысил безопасную скорость, что привело к заносу машины. Иномарка выехала на встречку и столкнулась с Chery Tiggo, за рулем которого была беременная женщина.

В результате ДТП пострадала беременная женщина. Ее на носилках поместили в машину скорой помощи и доставили в городскую больницу.

По факту происшествия возбудили административное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

