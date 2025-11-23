Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Водитель такси погиб в лобовом столкновении в тоннеле в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-taksi-pogib-v-lobovom-stolknovenii-v-tonnele-v-sochi
Водитель такси погиб в лобовом столкновении в тоннеле в Сочи
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла утром 23 ноября на автодороге Адлер — Красная Поляна.

По предварительным данным, автомобиль Audi, за рулем которого находился 22-летний житель Ставропольского края, в третьем тоннеле со стороны Адлера выехал на встречку и врезался в такси.

В результате аварии 52-летний водитель такси скончался на месте. Его пассажира, а также водителя Audi с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также:

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях