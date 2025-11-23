Водитель такси погиб в лобовом столкновении в тоннеле в Сочи

Смертельная авария произошла утром 23 ноября на автодороге Адлер — Красная Поляна.

По предварительным данным, автомобиль Audi, за рулем которого находился 22-летний житель Ставропольского края, в третьем тоннеле со стороны Адлера выехал на встречку и врезался в такси.

В результате аварии 52-летний водитель такси скончался на месте. Его пассажира, а также водителя Audi с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

