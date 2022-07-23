В Анапе иномарка насмерть сбила женщину на тротуаре

Фото издания "Анапское Черноморье"

Смертельное ДТП произошло вечером 23 июля на пересечении улиц Самбурова и Астраханской.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota подрезала другая машина, и он вылетел на тротуар. В тот момент там шли люди.

Сообщается, что в результате ДТП погибла женщина. На месте работали полицейские и медики скорой помощи. Движение по перекрестку, где случилась трагедия, на время ограничили, сообщает «Анапское Черноморье».

Официальных комментариев по этому ДТП пока не поступало. Информация о пострадавших уточняется.

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