В Анапе иномарка насмерть сбила женщину на тротуаре
Происшествия
23.07.2022 21:12
Смертельное ДТП произошло вечером 23 июля на пересечении улиц Самбурова и Астраханской.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota подрезала другая машина, и он вылетел на тротуар. В тот момент там шли люди.
Сообщается, что в результате ДТП погибла женщина. На месте работали полицейские и медики скорой помощи. Движение по перекрестку, где случилась трагедия, на время ограничили, сообщает «Анапское Черноморье».
Официальных комментариев по этому ДТП пока не поступало. Информация о пострадавших уточняется.
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