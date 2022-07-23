Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе иномарка насмерть сбила женщину на тротуаре

Происшествия
23.07.2022 21:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-inomarka-nasmert-sbila-zhenshhinu-na-peshehodnom-perehode
В Анапе иномарка насмерть сбила женщину на тротуаре
Фото издания "Анапское Черноморье"

Смертельное ДТП произошло вечером 23 июля на пересечении улиц Самбурова и Астраханской.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota подрезала другая машина, и он вылетел на тротуар. В тот момент там шли люди.

Сообщается, что в результате ДТП погибла женщина. На месте работали полицейские и медики скорой помощи. Движение по перекрестку, где случилась трагедия, на время ограничили, сообщает «Анапское Черноморье».

Официальных комментариев по этому ДТП пока не поступало. Информация о пострадавших уточняется.

Читайте также: в Новороссийске в жестком ДТП с мусоровозом погибли два человека.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России
  3. В Анапе полицейские нашли на парковке гипермаркета потерявшегося 3-летнего ребенка
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Геленджике на пляже умерла женщина
В Геленджике на пляже умерла женщина
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Отравившихся в аквапарке Анапы отдыхающих готовят к выписке из больницы
Отравившихся в аквапарке Анапы отдыхающих готовят к выписке из больницы
Прямой эфир
Мы в соцсетях