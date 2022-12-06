В Анапе готовят к открытию новый корпус школы № 12 на 400 мест
Новый корпус школы № 12 для учеников начальных классов построили в рамках национального проекта «Образование».
«Все основные работы завершили в конце ноября, сейчас остались последние штрихи — в школе устанавливают мебель и оборудование. В трехэтажном здании разместят 16 учебных кабинетов, кабинеты музыки, технологии, информатики», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона добавил, что в новом корпусе школы, рассчитанном на 400 мест, будет работать актовый и спортивный залы, столовая, библиотека и студия танцев.
Перед зданием оборудовали спортивные площадки и благоустроили территорию. Школа № 12 находится в станице Анапской. Ее открыли в 1984 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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