В Анапе фура с вагончиком уронила столб на припаркованную «шестерку»

Фото t.me/makovozovy

ДТП произошло вечером 24 октября в поселке Цибанобалка на улице Садовой.

В соцсетях появилась информация, что грузовой автомобиль с вагончиком на борту во время движения зацепил провода и уронил столб ЛЭП на припаркованный автомобиль ВАЗ-2106.

Также в результате ДТП упал дорожный знак «Пешеходный переход». Он повредил припаркованный автомобиль Hyundai Accent.

Аварийные службы занялись ликвидацией последствий ЧП, сообщает Telegam-канал «Чисто Анапа».

В контакт-центре «НЭСК-электросети» утром 25 октября уточнили, что аварийных отключений электричества в Анапе нет.

Читайте также: в Динском районе по вине невнимательного водителя иномарка врезалась в бетонный столб.