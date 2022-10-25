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В Анапе фура с вагончиком уронила столб на припаркованную «шестерку»

Происшествия
25.10.2022 11:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-fura-s-vagonchika-uronila-stolb-na-priparkovannuyu-shesterku
В Анапе фура с вагончиком уронила столб на припаркованную «шестерку»
Фото t.me/makovozovy

ДТП произошло вечером 24 октября в поселке Цибанобалка на улице Садовой.

В соцсетях появилась информация, что грузовой автомобиль с вагончиком на борту во время движения зацепил провода и уронил столб ЛЭП на припаркованный автомобиль ВАЗ-2106.

Также в результате ДТП упал дорожный знак «Пешеходный переход». Он повредил припаркованный автомобиль Hyundai Accent.

Аварийные службы занялись ликвидацией последствий ЧП, сообщает Telegam-канал «Чисто Анапа».

В контакт-центре «НЭСК-электросети» утром 25 октября уточнили, что аварийных отключений электричества в Анапе нет.

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