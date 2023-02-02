В Анапе фура после столкновения с мопедом полностью перекрыла дорогу
Происшествия
02.02.2023 14:55
Авария с участием седельного тягача и мопеда произошла 2 февраля около 12:30 на улице Астраханской в районе хлебозавода.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах, снятых из окна соседней многоэтажки, виден большегруз, стоящий поперек проезжей части.
По предварительным данным, произошло столкновение седельного тягача и мопеда. В результате аварии водитель мопеда получил травмы правой ноги. Его доставили в травматологическое отделение больницы и оказали помощь.
«Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.
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