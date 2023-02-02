Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе фура после столкновения с мопедом полностью перекрыла дорогу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-fura-posle-stolknoveniya-s-mopedom-polnostyu-perekryla-dorogu
В Анапе фура после столкновения с мопедом полностью перекрыла дорогу
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Авария с участием седельного тягача и мопеда произошла 2 февраля около 12:30 на улице Астраханской в районе хлебозавода.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах, снятых из окна соседней многоэтажки, виден большегруз, стоящий поперек проезжей части.

По предварительным данным, произошло столкновение седельного тягача и мопеда. В результате аварии водитель мопеда получил травмы правой ноги. Его доставили в травматологическое отделение больницы и оказали помощь.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Читайте также: в Краснодаре приезжий сбил мужчину на обочине и скрылся с места ДТП.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Девушку с редким осложнением желчнокаменной болезни спасли хирурги в Краснодаре
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Мужчина ударил женщину и облил ее пивом возле рынка в Анапе
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях